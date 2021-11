Sparatoria nella movida. Ferito un ventenne

Santa Maria a Vico. Un giovane originario della frazione Talanico di San Felice a Cancello, N.R., è stato ferito all’addome da un colpo di pistola, di piccolo calibro, verso la mezzanotte di ieri. L’episodio è avvenuto in piazza Roma, cuore della movida samaritana, fuori ad un bar, nei pressi della chiesa.

A sparare un noto pregiudicato del posto, che era lì con un cane al guinzaglio ed è stato fermato poco dopo dagli uomini della squadra mobile.

Il giovane si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Marcianise, in prognosi riservata ma sembra non corra per fortuna pericolo di vita