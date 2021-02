Sparisce nel nulla adolescente

Ore di angoscia per una famiglia di Capodrise, nel casertano ecco brevemente quanto accaduto: dalle ore 15.00 del giorno 25 febbraio, i parenti non hanno alcuna notizia della giovanissima. Un adolescente pare sparita nel nulla, i parenti hanno lanciato un appello per ritrovarla sui social da parte della famiglia. Adele ha portato con se solo il telefonino dei soldi e i documenti. Vestiva con una tutta nera a strisce bianche e scarpe nere.

“Presumiamo – scrivono i parenti – che abbia preso il treno da Marcianise nel pomeriggio. Forse è diretta a Napoli, chiunque la avvistasse, contatti immediatamente le forze dell’ordine”.