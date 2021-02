Spariti i contenitori per indumenti usati

Maddaloni. L’isola ecologica è chiusa per lavori da qualche mese e nell’isola allestita temporaneamente non è stata prevista la raccolta di indumenti usati. Inoltre i vari contenitori che erano n vari punti della città sono stati rimossi.

E da qualche mese molti cittadini hanno il problema di non sapere dove e come smaltire, abiti, scarpa, biancheria e tutto quanto andava conferito in quei contenitori.

Si potrebbe, in attesa della riapertura dell’isola e di nuovi contenitori, prevedere delle raccolte ad hoc come sono state organizzate per i piccoli elettrodomestici.