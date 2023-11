Spartacus Run: il podismo corre nella leggenda.

CASERTA. La Città Sammaritana località di cultura e storia e pronta per l’attesa kermesse che domenica 26 novembre renderà la cittadina della provincia di Caserta un punto di riferimento della Atletica Leggera con la “Spartacus Run” gara podistica sulla canonica distanza di 10 Km con egida del C.O.N.I. e F.I.D.A.L. Tante le novità di questa prima edizione che vuole essere un trampolino di lancio per poi diventare un appuntamento del calendario nazionale della Federazione. Ritornando a domenica mattina al nastro di partenza si contano 750 atleti, la macchia di canotte colorate con start del primo cittadino Antonio Mirra partirà dall’Anfiteatro Campano per poi allungarsi nelle strade del centro storico e nella parte nuova della città. In gara si contano atleti di spessore tecnico e amatori, non mancano i nomi di prestigio che fanno parte della cornice del podismo campano. Presenti al nastro di partenza tre importanti ospiti essenza e testimoni della corsa “sport” che non ha difetti. Marco Olmo, Lorenzo Laudadio e Sara Vargetto faranno parte del serpentone di atleti che correrà per ricordare i due podisti sammaritani Luigi Merola e Antonietta Caruso. “Siamo emozionati ed entusiasti dice Emilio De Luca (presidente della Podistica Sammaritana società organizzatrice) Tutti, Amministrazione e le Associazioni del territorio abbiamo lavorato per far vivere la Spartacus Run in una cornice agonistica e di cordialità e dare una giornata di festa alla Città, un grazie di cuore va agli sponsor.” “Sono tante le iniziative collaterali in programma racconta Francesco Di Nardo Ass. allo Sport, gli ospiti potranno ammirare scene di combattimento tra gladiatori, l’Anfiteatro Campano, e abbinare sport, cultura storica ed arte culinaria – termina dicendo: che sia dunque una bella prima edizione, corretta e avvincente sotto il profilo agonistico, numerosa e allegra, invito a tutti a guardare la città.” l’Appuntamento festeggia l’ultima tappa del “Trofeo Podistico ASPAL. Partecipano alla premiazione i presidenti Fidal C.R. Campania Bruno Fabozzi e Angelo Garofalo della Fidal Caserta. La partenza e fissata per le ore 8.30.