Spartak Mosca – Napoli 2 a 1 : Azzurri a rischio qualificazione, dopo la sconfitta russa

Occasione sprecata per il passaggio di turno che ora diventa quasi proibitiva.

Stadio Otkrytie Arena di Moscow 24 Novembre 2021

Spartak Moscow – Napoli 2 a 1: Reti Rig. Alexander Sobolev 3′; Alexander Sobolev 28′; Eljif Elmas 64′.

Il Napoli mette a repentaglio l’eventuale qualificazione al turno successivo, del torneo di Europa League. Tutto in una notte, fredda e nevosa di Mosca. Perdono il secondo match, che li vede confrontarsi con i russi dello Spartak, dopo quello perso in casa. Gli azzurri non riescono a blindare il primo posto nel girone e per il passaggio del turno sarà decisiva l’ultima partita, contro i temibili inglesi del Leicester.

Lo Spartak passa subito in vantaggio, grazie a un rigore causato da Lobotka, penalty che costringe poi i partenopei a una gara tutta in salita; ci deve essere qualche sorta di maledizione, per Spalletti, in terra russa, visto i 6 punti lasciati alla squadra moscovita: qualcosa che forse si porta dietro dai tempi in cui allenava lo Zenit di Mosca. Sarà forse un do ut des che l’allenatore del Napoli sta scontando, con questa doppia sventura, dopo l’errore di Mario Rui all’andata – che portò il portoghese ad essere espulso, causando poi la sconfitta interna – proprio contro gli uomini di Rui Vitoria ora è toccato al fallo di rigore. Appena un minuto dall’inizio gara sconvolge i piani di gioco degli azzurri, che alla fine vengono sconfitti anche nella gara di ritorno.

Lo Spartak gioca un eccellente primo tempo, andando in vantaggio due volte: appunto prima col rigore di cui sopra, poi al 28′ con il colpo di testa di Sobolev che firma la doppietta, su cross di Moses – che si è fatto beffe di Mario Rui, dribblandolo due volte prima di piazzare l’assist al compagno – l’azione ha ricordato grosso modo quella subita dai partenopei contro il Verona, quando a umiliare il terzino sinistro azzurro, fu Barak che poi crossò in area, dove Giovanni Simeone, così come Sobolev, insaccò in porta. Quella volta, a difendere la porta azzurra c’era Ospina, stavolta è toccato a Meret raccogliere la palla nella rete. Il Napoli comunque ha provato a reagire, ed è andato due volte vicinissimo al gol: con Elmas e Zielinski, sempre nel primo tempo, senza ottenere risultato, anzi giocando una partita sottotono, che ha lasciato temere cattivi presagi anche per il prossimo match.

Nella ripresa il copione cambia scena. Per fortuna si è rivisto un Napoli arrembante, condottiero, padrone del campo, dal primo all’ultimo minuto dell’incontro, con la squadra di Spalletti a fare la partita, realizzando, tra l’altro, un gol di magnifica fattura: un morbido assist di Petagna consente a infatti Elmas al 64′ di accorciare le distanze, anche se comunque i partenopei non riescono a andare più in rete, consentendo così ai russi di vincere e conquistare i tre punti.

Gli azzurri, come capita a ogni squadra, stanno vivendo un momento negativo, vedi gli infortuni, vedi i problemi di Covid. Purtroppo, tutto questo sta portando a galla tanti problemi che stanno togliendo fiducia e punti al team partenopeo, oltre a rivelare l’inconsistenza di taluni calciatori: escono ridimensionati se non addirittura bocciati i vari Lozano, Meret, Lobotka, che in questa gara hanno dimostrato poco o nulla, evanescente il messicano, raccapricciante certi atteggiamenti del portiere, inutile e dannoso il fallo del centrocampista ceco, a solo un minuto dall’inizio gara. Da rivedere anche Mertens, anche se buone risposte sono arrivate da Zielinsky, finalmente padrone del campo: chissà se questo ragazzo si renderà conto di quanto è forte, noi siamo ancora in trepidante attesa, bravo Elmas e finalmente devastante Petagna, che gioca un ottimo secondo tempo, dopo un primo che lasciava molti dubbi: rimane comunque un’occasione sprecata, e la qualificazione ora diventa quasi proibitiva..