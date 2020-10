Spartitraffico alternativo a Maddaloni

Spunta in città un nuovo modello di spartitraffico da non prendere assolutamente in considerazione come prototipo. A causa dei soliti problemi di manto stradale, dei quali non stiamo ad indagare le cause, in attesa delle riparazioni si è ben pensato di delimitare l’area danneggiata con una recinzione sui generis.

Non è una scultura di arte contemporanea, ma di fatto è diventato una sorta di spartitraffico pericolosissimo. Per chi proviene da via Tiglio san Biagio per immettersi su via Caudina, in entrambe le direzioni la visibilità è praticamente inesistente. Questo rende l’ immissione su una strada tra l’altro trafficatissima, una roulette russa.

Non solo: quando circolano 2 autobus in contemporanea, il traffico si blocca definitivamente a causa del poco spazio disponibile al transito.

Possiamo però affermare, quasi con certezza, di avere l’esclusiva di questa bizzarra installazione stradale.