Spavento all’alba nel centro storico di Sessa Aurunca

Di Viviana Ricciardi

Sessa Aurunca- Alle 4.15 del mattino,al II vicolo Paolini si è generato un rogo in un seminterrato che affacciava su strada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano, prontamente intervenuti dopo la chiamata dei residenti del centro storico, hanno avuto non poche difficoltà nel domare l’incendio, placatosi dopo poche ore, grazie anche all’aiuto di mezzi di fortuna, come secchi d’acqua concessi dai civili residenti nei pressi del luogo dell’ accaduto.

.Gli inquirenti stanno indagando sulle cause dell’ incendio al momento sconosciute lo chiudo cosi