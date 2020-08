Spaventosa rissa notturna tra bande fuori ad un bar

Nella notte, intorno alle ore 2.00, antistante un notissimo bar della movida nella zona di Messercola, sulla strada tra Maddaloni e Santa Maria a Vico, si è scatenata una violenta rissa tra 2 gruppi di persone. Secondo testimoni, i giovani coinvolti, non più che trentenni, si sono acciuffati pesantemente tanto che pare ci siano stati feriti. I giovani erano armati di mazze e bottiglie. Sono volate anche sedie e tavolini e qualche auto pare sia stata danneggiata anche se in maniera non grave. Molti avventori spaventati sono scappati dal locale. Sono dovuti intervenire i Carabinieri a sedare il tutto. Non conosciamo cosa abbia potuto scatenare la rissa.