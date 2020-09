Spaventoso incendio a Mondragone/Coinvolto un deposito di barche

Mondragone – Stando a quanto riportato dal quotidiano online ‘Caserta CE , nel pomeriggio di sabato 5 settembre ad essere interessato da uno spaventoso incendio il cui denso fumo nero è risultato ben visibile a distanza di chilometri, pare sia stato un deposito di barche a Mondragone. Alcune di esse sarebbero andate distrutte in seguito al propagarsi delle fiamme attorno al deposito, a partire da un enorme rogo di sterpaglie alimentato anche dal vento.

Da quanto appreso, l’incendio non avrebbe dunque riguardato la Cartflow, l’azienda di Castel Volturno addetta alla costruzione di pale eoliche, di cui abbiamo dato notizia in un precedente articolo sulla base delle informazioni emerse ad una prima ricostruzione dei fatti.

Le gravi proporzioni assunte dall’incendio sono testimoniate dal numero di unità che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento: quella di Mondragone e di Teano supportati dagli uomini del Comando Provinciale di Caserta con l’ausilio di due autobotti.