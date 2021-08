Speciale amministrative 2021, ecco il candidato sindaco a Casaluce

Casaluce – Si va verso quelle che sono le elezioni amministrative 2021, anche nel comune di Casaluce.

Tra i vari schieramenti e le varie fazioni ecco un candidato sindaco che ha intenzione di prendere la guida e puntare alla poltrona di primo cittadino, per quel che concerne la città.

Per quanto concerne la candidatura stiamo parlando di Francesco Luongo tra l’altro ex consigliere comunale all’interno del Comune di Casaluce.

Francesco Luongo aveva già fatto politica in passato con alcuni movimenti civici, candidandosi in alcune liste civiche che lo hanno visto protagonista con ‘Vivi Casaluce’ che lo hanno visto in netta contrapposizione, con alcuni esponenti del consiglio comunale casalucese tra cui Rany Pagano ed anche l’ex sindaco uscente Tatone.

A seguito di quella che è la sua candidatura Francesco Luongo stesso ha rilasciato delle dichiarazioni che si vanno a riportare “Non certo a cuor leggero, ma con la certezza di poter mettere a disposizione tutte le energie di cui sono capace e col sostegno dei tanti compagni di viaggio che condividono passione, visione ed amore per questo paese, mi candido a sindaco di Casaluce. Sono entrato nel mondo della politica da giovanissimo, perché avevo capito che era quello il posto in cui potevo agire per il bene del mio paese e che la politica sana è l’unico mezzo per cambiare le cose. Era il 2002, avevo 22 anni e l’entusiasmo del giovanotto che vuole cambiare il mondo, ma forse pochi strumenti per farlo. Nel 2009, le elezioni amministrative al fianco di Aniello Cannavale sono state un’esperienza più matura: ho avuto la possibilità di comprendere e di imparare le modalità e le procedure necessarie per rendere più concrete le mie idee. Nel 2014, con Vivi Casaluce, ho vissuto quella che è stata l’esperienza più bella della mia vita, un’avventura entusiasmante che ancora porto nel mio cuore. Quella sconfitta fu tanto cocente quanto inaspettata, ma credo che nulla mi abbia segnato, insegnato e fatto crescere quanto il rialzarmi da quella caduta. Ho lavorato tra i banchi dell’opposizione nell’esclusivo interesse del mio paese, facendo politica a modo mio, intransigente ma costruttiva senza mai compromessi. Poi la pausa. Avevo bisogno di provare a me stesso che la mia vita non era solo passione per la politica, e alle elezioni del 2019 ho deciso di non ricandidarmi. L’assenza dalla “prima linea”, però, non ha certo significato, per me, disinteresse per i problemi del mio territorio, anzi. Lontano dai riflettori ho avuto una maggiore serenità nel valutare le problematiche e nel tracciare i percorsi da seguire per trovare le soluzioni. Soluzioni che avevo intenzione di mettere a disposizione dell’amministrazione alla guida del mio paese. Qualche mese fa, – continua il leader di Agire – la caduta dell’amministrazione Tatone ha cambiato prospettive e progetti. Io ed un gruppo di amici abbiamo costituito un’associazione socio-politica, il movimento Agire, per poter sviluppare un piano di intervento fattibile, non più per proporlo all’amministrazione ma per attuarlo mettendoci di nuovo faccia ed energie. Agire – conclude il candidato a sindaco Luongo – deve crescere ancora, deve accogliere chiunque voglia collaborare alla realizzazione della rinascita di Casaluce, chiunque voglia ridare identità ad una città che merita questo titolo e che dovrà essere la fiera dimora delle future generazioni. Agire e Fratelli d’Italia, nell’ottica di una necessaria semplificazione del frammentario scenario politico locale, da oggi danno inizio ad un percorso comune”. Così il leader del movimento Agire, Francesco Luongo, annuncia l’accordo programmatico tra Agire e FdI, in vista delle prossime elezioni amministrative. “L’alleanza è il punto di inizio, e non di arrivo, di un percorso che auspichiamo possa portare ad un progetto ampio ed inclusivo dei cittadini e delle altre realtà presenti sul territorio, che vorranno essere protagonisti della rivoluzione del bene che dovremo realizzare per la futura città di Casaluce”.

Il movimento civico di ‘agire’ già in passato si era schierato con il partito di Fratelli d’Italia.

La condivisione di progetti e modalità amministrative ha messo d’accordo due realtà differenti ed è questo ciò che ha fortemente voluto sottolineare Luongo, ma non solo. “Per noi – afferma il presidente di FdI, Giuseppe Veneziano, – è naturale condividere un percorso con chi, come noi, la politica la fa alla luce del sole. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo perché abbiamo lo stesso concetto di fare politica. Abbiamo tracciato una linea mesi fa – conclude Veneziano – e questa decisione si muove in quel solco”. Intanto il Movimento lavora a pieno ritmo per organizzare incontri con altre realtà politiche e non solo presenti sul territorio.