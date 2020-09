Speciale elezioni 2020, De Luca sorpassa tutti

Proseguono gli spogli delle schede elettorali in tutta la regione Campania.

Per quel che concerne la Campania, Gli exit poll, come ampiamente previsto non riservano grandi sorprese. In netto vantaggio c’è il governatore della Campania Vincenzo De Luca che secondo le varie proiezioni è avanti con un punteggio tra i 25 e i 30 punti di distacco su altro antagonista,ossia Stefano Caldoro, (54-58% contro il 23-27% del centrodestra). In netto calo, rispetto al passato e a 5 anni fa, il consenso al Movimento 5 Stelle, che si trova in una forchetta di voto oscillante tra il 10,5 e il 14,5. Potrebbe sperare di farcela il candidato di Potere al Popolo, Giuliano Granato (che oscilla tra l’1 e il 3 per cento, quest’ultima la cifra minima per entrare in consiglio).

Per quanto riguarda le altre regioni, la regione Marche finisce nelle mani del centrodestra, mentre la Toscana, seppur stavolta non di larga misura, vede il vantaggio del centrosinistra. In Puglia è testa a testa fra centrodestra e centrosinistra