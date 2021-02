Speciale elezioni 2021, C. Sagliano si candida a sindaco alle elezioni di San Marcellino

San Marcellino – Nel comune di San Marcellino nella provincia casertana tra qualche mese si dovranno tenere le elezioni comunali, a tal proposito tra i papabili a rivestire la carica di primo cittadino, ecco Caterina Sagliano, la candidata alla tornata delle scorse elezioni regionali con la lista ‘Noi Campani’, con Luigi Bosco, aveva ottenuto 5859 preferenze, un ottimo numero di voti che evidentemente l’hanno spinta a ripresentare una candidatura.

La Sagliano avrebbe poi incassato il sostegno di alcuni consiglieri ossia Angelo Sagliano, Linda Pagano, Paola Barone, Mario De Santis e Francesco De Cristofaro, hanno manifestato la loro intenzione di formare un gruppo a sostegno appunto della giovane candidata alla carica di primo cittadino.

I predetti consiglieri hanno poi emesso un comunicato, una nota che si va a riportare a beneficio di chi ci legge ecco il testo dello stesso: “I sottoscriventi consiglieri comunali – si legge appunto nella nota emessa -, esprimono l’incondizionata convinzione che tale coraggiosa scelta politica sia l’unica strada da seguire per assicurare un Governo cittadino solido e responsabile. Tale epocale svolta, fondata in primis sulla tenacia e determinazione che solo le donne sanno mettere in campo, rappresenta la sola possibilità di garantire alla cittadinanza uno sviluppo sociale ed economico, distaccato da vecchie logiche di potere finalizzate al perseguimento degli interessi dei soliti noti a dispetto della collettività.

Ringraziamo la candidata Caterina Sagliano per la disponibilità prestata a tale progetto. Siamo ben consapevoli del sacrificio richiestole, ma siamo certi che saprà tenere testa alla situazione, così come ampiamente dimostrato alle Regionali. Rivolgiamo un accorato appello a tutte le forze presenti sul territorio, affinché si pongano a sostegno del progetto della neocandidata. Sarà suo onere e sua cura – concludono –, nei prossimi giorni, comunicare ogni punto focale del suo programma per una San Marcellino migliore”