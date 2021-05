Speciale elezioni 2021, spunta un altro candidato sindaco

Ci si avvicina alle elezioni in questo 2021, ecco un altro candidato sindaco in quella che è la tornata elettorale caratterizzata da pochi incontri molti dei quali sul web, anche per la pandemia covid 19.

Il nome di quello che è il candidato sindaco è quello di Anna Gagliardi, la quale riceve l’appoggio di tre liste, ossia Caserta nuova, idee nuove e Caserta solidale.

La signora Gagliardi che dunque potrebbe essere una nuova candidata.

I componenti delle varie liste dunque stanno spingendo per questa candidatura tenuto conto non solo delle doti umane della candidata, ma anche del suo indiscusso valore di amministratrice. Infatti Anna Gagliardi, tuttora risulta funzionario apicale presso l’ambito Territoriale di Caserta -exCSA e già Provveditorato agli Studi-, ove è revisore dei conti per le scuole di tutto territorio casertano