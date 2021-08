Speciale elezioni: Del Gaudio “Bisogna semplificare tutta la macchina amministrativa”

Le elezioni e la campagna elettorale nel capoluogo di Caserta, sta per entrare nella fase clou, molti candidati continuano nella organizzazione delle proprie liste e si scaldano i motori in attesa di giungere alla fatidica data, al fatidico week end del 3 ottobre dove in parecchi Comuni tra cui Caserta ovviamente ma non solo, anche Casaluce, Lusciano, Frignano e altri comuni della provincia di Caserta si andrà alle urne.

Uno dei candidati a sindaco a Caserta, ossia Pio del Gaudio (tra l’altro ex sindaco proprio della città di Caserta) ha rilasciato qualche dichiarazione cercando di svelare parte del proprio progetto elettorale, che punterebbe a snellire e sveltire la macchina amministrativa spesso farraginosa. Ecco quanto affermato dal candidato sindaco, commercialista casertano Del Gaudio che sta raggruppando varie coalizioni e che guida la coalizione civica di Città Futura “Negli ultimi cinque anni, mentre da una parte abbiamo assistito ad uno svuotamento dell’organico con pensionamenti anticipati indotti, dall’altro non abbiamo avuto quella riduzione dei costi di gestione netta per l’ente a causa dell’uso indiscriminato delle esternalizzazioni. E’, per questa ragione, che da sindaco costituirò delle società in house a capitale prevalentemente pubblico per internalizzare progressivamente tutti i servizi e risparmiare i costi degli agi. Con quelle somme, poi, procederemo a delle nuove assunzioni per potenziare la macchina comunale che necessita di essere ammodernata. Va velocizzato, infatti, il processo di digitalizzazione dell’ente per facilitare l’accesso ai servizi dei cittadini. Ho già pronti poi dei progetti di pubblica utilità per impegnare i percettori di reddito di cittadinanza e sfruttare nell’interesse della comunità quella grande occasione che la legge ci offre, senza una riorganizzazione della macchina comunale è impossibile immaginare un rilancio della città”.