Speciale elezioni: Del Gaudio “Non tutti i candidati vivono la realtà casertana”

Il candidato sindaco a Caserta, che sta cercando di arrivare alla poltrona di sindaco ossia, Pio del Gaudio, sta cercando di andare avanti in quella che è la sua campagna elettorale che oramai si sta avviando in maniera abbastanza decisa ecco quanto dallo stesso dichiarato di recente “Gran parte dei vertici provinciali, ma anche cittadini dei partiti, non sono casertani, non hanno vissuto e non vivono la città. Tentano di calare dei modelli precostituiti sulla nostra amata Caserta senza magari saper arrivare a Staturano o a Piedimonte di Casolla… I candidati che hanno sposato il nostro progetto sono alcune delle espressioni migliori della città, delle sue borgate, delle sue tradizioni. Commercianti storici, professionisti affermati, giovani rampanti, donne e uomini che conoscono la città, soffrono per il torpore in cui è piombata da anni” questo quanto affermato dal candidato sindaco Pio Del gaudio