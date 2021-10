Speciale elezioni, ecco il sindaco di S. Tammaro

San Tammaro – In questa tornata elettorale, risulta essere proclamato anche il sindaco di San Tammaro piccolo paese della provincia di Caserta.

Pubblicità elettorale

Ebbene il neo sindaco eletto risulta esser, a seguito del verdetto emesso dall’urna elettorale, è Vincenzo d’Angelo che a seguito di quella che è stata la sua personale, proclamazione ha rilasciato qualche dichiarazione agli organi di stampa dopo il suo insediamento, le dichiarazioni si vanno a riportare “Tante volte sono entrato nella casa comunale ma oggi è stato tutto diverso. l’attenzione ma soprattutto il mio stato d’animo: felice sì, ma anche con un senso di responsabilità più forte, più intenso. Bisogna iniziare dal rendere più vivibile questo nostro territorio, dalle cose piccole per poi organizzare i progetti di più ampio respiro. Abbiamo un’idea e vogliamo che diventi realtà. La politica è comunicazione e condivisione, e così come detto durante la campagna elettorale, vogliamo che tutti partecipino alla realizzazione di un territorio migliore per noi e per le generazioni future”. In questa settimana il primo cittadino incontrerà i consiglieri comunali per definire la squadra e per l’inizio della prossima settimana è previsto il consiglio comunale per l’insediamento. “Tutti i consiglieri lavoreranno al mio fianco e si occuperanno ognuno di questioni di cui hanno competenze. Meriti e competenze saranno prioritari per delineare la formazione della giunta, cosa che faremo nei prossimi giorni”, ha così concluso il suo intervento il neo sindaco eletto di San Tammaro