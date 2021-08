Speciale elezioni. G. Alviti: Fratelli d’Italia al posto della fiamma metterà il garofano tricolore

Si va verso le elezioni di quest’annata 2021 anche nel capoluogo di provincia campano ossia Napoli.

Su quelli che sono i vari movimenti per le varie coalizioni e schieramenti politici, molto critico è apparso Giuseppe Alviti ultimo portavoce di Pino Rauti sull’accettazione in fratelli d’Italia (FDI) di una socialista nipote di partigiano che ha sempre attaccato le radici storiche del MSI.

Il riferimento appare abbastanza chiaro e riguarda la sorella di Stefano Caldoro ex Ministro socialista e ex presidente della Regione Campania ultimamente duramente sconfitto e umiliato da De Luca alle ultime Regionali in Campania.

In una intervista nella quale la sorella dell’ex ministro socialista appunto la sorella dell’ex ministro Alessandra Caldoro dichiara letteralmente che “Non ho lasciato Forza Italia, di cui non ho mai avuto la tessera. Prima di iscrivermi a Fratelli d’Italia -spiega- l’ultima tessera di partito che ho avuto è stata quella del Psi. La destra di Fdi si sta aprendo a uno spettro politico più ampio, ma soprattutto è il partito della destra sociale, vicina quindi alle idee del Psi”. “Giorgia Meloni? Non ho mai avuto modo di parlarci -rivela Alessandra Caldoro- mi ha convinto con la sua azione politica. Quella di tesserarmi con Fdi è stata una mia scelta spontanea. E’ un progetto in cui credo molto, ovviamente, altrimenti non mi sarei tesserata”. E Stefano Caldoro cosa ne pensa? “Abbiamo sempre avuto punti di grande incontro e anche di scontro. Semplicemente -risponde- non condivido la scelta di Forza Italia di andare al governo con il Partito Democratico. C’è stato un allontanamento politico, d’altronde nostro padre ci ha cresciuti nell’autonomia. Nessun dispiacere, l’ho seguito nell’ultima campagna elettorale ma ora non ci siamo trovati sulla linea politica. Per me è stato il miglior presidente della regione Campania, ma la sua azione di opposizione ultimamente non è stata molto efficace. Anzi lo invito a fare di più contro l’attuale governatore. De Luca è una piovra”.

Sui vari movimenti concernenti anche la sorella dell’ex presidente della Regione è intervenuto Giuseppe Alviti così “In primis perché è all’opposizione di questo governo e sta allargando il suo campo politico. E poi è a difesa delle fasce deboli, si prende cura degli ultimi e da socialista mi interessa…Appunto questo breve tratto mi fa capire che fdi è interessata a seguire più le gesta di Craxi che Almirante e Rauti non sarei meravigliato se nel simbolo al posto della fiamma mettessero un garofano tricolore” questa la conclusione dell’intervento da parte del sindacalista napoletano.