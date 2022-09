Speciale elezioni, i casertani all’ interno del Parlamento

Dopo la tornata elettorale che si è tenuta domenica ed i risultati ufficiali che si sono avuti, cerchiamo di far un’sunto’ di quanto avvenuto a seguito delle elezioni del 25 settembre.

Una lunghissima attesa che ha fatto da preludio all’esplosione di gioia nei singoli comitati. C’è voluta tanta pazienza ma alla fine Gianpiero Zinzi, Stefano Graziano, Marco Cerreto ed Agostino Santillo possono esultare per l’elezione in Parlamento. Zinzi, alla terza candidatura consecutiva in tre anni dopo quella in Regione ed in Comune, raggiunge dunque l’obiettivo di entrare alla Camera dei Deputati, grazie al posto da capolista nel listino alla Camera della Lega.

Ritorno in Parlamento anche per l’esponente dei 5 Stelle Agostino Santillo che diventa deputato dopo quattro anni da senatore. Con lui anche un’altra esponente pentastellata: l’avvocato Enrica Alfano

Questi si vanno ad aggiungere ai tre candidati che hanno vinto i rispettivi collegi uninominali: alla Camera Gimmi Cangiano (Aversa) e l’aretina Letizia Giorgianni (Caserta); al Senato Giovanna Petrenga, di Caserta.

I risultati definitivi seguono di sotto con un piccolo schema esemplificativo, risultati di sotto alla Camera dei deputati

FRATELLI D’ITALIA Marco Cerreto

LEGA Gianpiero Zinzi

MOVIMENTO 5 STELLE Agostino Santillo, Enrica Alfano

PARTITO DEMOCRATICO Stefano Graziano

Risultati al senato della Repubblica

FRATELLI D’ITALIA Domenico Matera

LEGA Gianluca Cantalamessa

MOVIMENTO 5 STELLE Stefano Patuanelli