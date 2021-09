Speciale elezioni: il movimento autonomi e P. IVA “Stiamo vicino ai piccoli imprenditori”

Oggi cerchiamo di capire cosa sta facendo il movimento autonomi e P. IVA che si presenta anche alla stampa con una conferenza stampa di presentazione per quello che riguarda il movimento le loro attività, all’Hotel Vanvitelli.

Presenti tra gli altri alla conferenza di presentazione, anche l’ex sindaco di Caserta, Pio del Gaudio il quale ha dichiarato “Voglio ringraziare tutto quello che sta facendo il movimento autonomi e P.Iva per la enorme mole di cose che stanno facendo e ci accingeremo a fare, in una città come Caserta , bisogna guardare alle iniziative poste in essere dai piccoli imprenditori, e contare su un gruppo come questo per me è molto molto importante. Il comune insieme alle istituzioni devono stare vicino alle P.IVA, supportare le loro attività anche nell’interesse della città”.

Anche il presidente del movimento, Eugenio Filograna, ha cercato di sintetizzare quella che sarà l’attività del movimento che concorrerà alla prossima tornata elettorale questa una parte delle sue dichiarazioni “La prossima amministrazione comunale dovrà avere uno sportello per gli autonomi e le partite Iva che continuano a rappresentare il motore dell’economia locale , Nonostante tutto, tanti professionisti, architetti, ingegneri, decidono di lasciare la loro professione per mettersi a fare le pulizie pur di avere un posto fisso. C’è un 20% che rinuncia alla propria attività perché non adeguatamente supportato. Con la pandemia questo fenomeno, purtroppo, è cresciuto pericolosamente”.

Prima della conferenza di presentazione alcuni esponenti tra cui appunto il presidente ed il candidato a sindaco del Gaudio hanno fatto un giro e qualche scatto fotografico nei della reggia di Caserta