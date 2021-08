Speciale elezioni, il partito di azione in appoggio a Carlo Marino

Caserta – Il partito di ‘azione’ a Caserta va in appoggio a quello che è il candidato sindaco alle prossime elezioni che si terranno nel mese di ottobre, nonchè sindaco attuale di Caserta, Carlo Marino.

La coordinatrice provinciale della lista azione dopo un incontro con il sindaco di Caserta ha dunque deciso che la propria lista andrà in appoggio all’ avv.to Carlo Marino.

Di tutta risposta è apparso sui social un post da parte del sindaco attuale che si va a riportare “Grazie ai responsabili provinciali e cittadini e ai ragazzi e alle ragazze di Azione che hanno preso questa decisione per proseguire insieme sulla strada maestra, un sogno che è già realtà – scrive Marino sui social – Abbiamo una sfida fondamentale da vincere per il bene della nostra città e per i casertani”.

La coalizione del sindaco uscente Carlo Marino recupera una lista: Azione di Carlo Calenda e Teresa Ucciero farà ufficialmente parte della compagine che sosterrà l’avvocato di Puccianiello.

Per Azione si tratta di un ritorno alla origini, visto che in una prima fase l’intesa era stata già sancita salvo poi essere ridiscussa nel momento in cui si è paventata un’intesa con il Movimento 5 stelle.