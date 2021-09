Speciale elezioni: l’ex premier Conte a Santa Maria C.V.

“sono qui per confermare l’ efficacia della nostra proposta politica . Con queste parole l’ex Premier Conte ha iniziato a parlare della lista 5stelle presente alle prossime elezioni amministrative del Comune di SantaMaria Capua Vetere

Pubblicità elettorale

Durante la pandemia – ha continuato- abbiamo dimostrato che quando ci uniamo non ci ferma nessuno. Siamo andati avanti tutti insieme, non lasciando indietro nessuno. Lo sforzo è stato incredibile: fronteggiando la pandemia e gettando le basi per la ripartenza. Il reddito di cittadinanza non si tocca”.

Presenti tra gli altri, il parlamentare Agostino Santillo, la visita dell’ex presidente del consiglio dei ministri e per cercar di dare manforte alla candidatura di Raffaele Aveta che presentato la lista a cinque stelle nella città di S. Maria Capua Vetere