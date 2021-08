Speciale elezioni Napoli, in cantiere un progetto per mensa poveri

Napoli – Si va verso le elezioni comunali anche per quanto riguarda la città di Napoli.

Vi è in cantiere un progetto per la realizzazione , di una mensa per i poveri e le fasce più deboli.

Tra le iniziative previste una mensa che assista circa almeno 40 poveri al giorno.

Un servizio per assistenza agli anziani di uno dei quartieri di Napoli per cercare di essere più precisi il quartiere della settima municipalità della città capoluogo della Campania ossia, Napoli.

Percorsi formativi professionali per giovani su valori cristiani per avviarli verso il mondo del lavoro.

Al momento queste sono alcuni dei progetti ma ci sarebbero anche altre iniziative , intraprese che vedono impegnati tra gli altri candidati , il sindacalista e presidente della guardie giurate napoletane Giuseppe Alviti , con altra candidata sempre per la VII municipalità , la sig.ra Anna Nesi, che risultano candidati con Maurizio Moschetti presidente.