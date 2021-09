Speciale elezioni: possibile il voto da casa

Ultima settimana di campagna elettorale, sabato il silenzio è poi gli elettori, andranno a votare domenica 3 e lunedì 4 ottobre, per eleggere il nuovo sindaco ed i nuovi rappresentanti del consiglio comunale.

Pubblicità elettorale

Ma, in piena pandemia da Covid, c’è naturalmente chi non potrà muoversi dalla propria abitazione perché positivo al virus. Questi elettori, però, potranno comunque votare. Fino al 28 settembre 2021, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Caserta, le persone interessate dovranno inviare al sindaco del Comune, una dichiarazione dove si manifesta la volontà di votare presso l’abitazione nella quale risiedono, allegando il certificato medico attestante lo stato di trattamento domiciliare o di condizione di quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 che ne impedisce l’allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio.

Il certificato non può avere data precedente al 19 settembre 2021, 14° giorno precedente la data delle votazioni.

La dichiarazione e il certificato devono essere inviati in via telematica alla seguente casella di posta elettronica/PEC: [email protected]; o direttamente all’Ufficio elettorale, dal 23/09/2021 al 28/09/2021, orari di ufficio, da persona appositamente delegata.

Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell’elettore durante l’orario di votazione: domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00; lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.