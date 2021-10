Speciale elezioni, riconferma anche a Benevento

Per quanto concerne questa tornata elettorale, c’è stata anche la riconferma del sindaco di Benevento ossia Clemente Mastella Sostenuto al ballottaggio anche dal governatore Vincenzo De Luca è riconfermato alle urne sindaco di Benevento: netta la vittoria (52,6%) sul candidato del Pd e centrosinistra Diego Perifano (47,3%). I festeggiamenti al comitato elettorale dell’ex ministro sono cominciati prima della fine dello spoglio:

Dopo la vittoria alle urne il sindaco di Benevento riconfermato ha rilasciato qualche dichiarazione “Ho vinto da solo contro tutti, come Mario contro Silla, è’ stata una campagna elettorale come mai si era verificata in vita mia, una campagna dai toni forti, un’Arca di Noè di destra e sinistra contro di me. Ma dalla mia parte ho avuto il popolo di Benevento e, soprattutto, il voto della gente umile delle contrade”.

Per quanto concerne altre città riportiamo ciò che è accaduto ad Afragola, Antonio Pannone (Fdi e civiche) ha superato con il 51% Gennaro Giustino (Forza Italia e civiche) che si è fermato e attestato intorno al 49%. I due sono distanziati di poco meno di tremila voti. Fratelli d’Italia, in coalizione con altre civiche di centrodestra, vince anche a Melito: Luciano Mottola è sindaco con il 51,8% contro il 48,2% di Dominique Pellecchia, sostenuto da Pd e Cinquestelle. Successo del centrosinistra a Volla: Giuliano Di Costanzo (Pd e M5s) supera col 58,76% delle preferenze Ivan Aprea. A Vico Equense è stato praticamente un testa a testa tra il candidato appoggiato dalla Meloni Giuseppe Aiello e il pentastellato Maurizio Cinque: alla fine dello scrutinio il primo è sindaco per 210 voti in più col 50,8% delle preferenze contro il 49,1% dell’avversario Cinque.

Qualche diatriba è avvenuta a Caserta, dove, ci sono state alcune polemiche e tensioni appunto nel capoluogo di provincia di Caserta durante lo scrutinio: un formale richiamo «ad applicare correttamente le norme in materia di trattamento dei dati personali degli elettori iscritti nelle liste di sezione» è stata inviata dal segretario comunale, Salvatore Massi, ai presidenti di seggio impegnati nel ballottaggio. La nota di Massi ha fatto seguito ad una segnalazione di rappresentanti di lista della coalizione di centrosinistra, che hanno lamentato presunte irregolarità ai seggi commesse dai rappresentanti di lista del centrodestra che, col consenso di un presidente, avrebbero preso visione dell’elenco dei votanti per registrare chi ancora non era andato a votare.