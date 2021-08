Speciale elezioni, S. Femiano candidata con Casertadecide

Caserta – La signora, Sara Femiano, nella qualità di coordinatrice del movimento Caserta Decide e garante, scende in campo per le prossime elezioni comunali che si terranno nel week end del tre e del quattro ottobre prossimi, insieme al Sindaco Raffaele Giovine.

Ecco qualche nozione e/o informazione sulla candidata all’interno della coalizione del movimento politico di Casertadeccide: brillante laurea in Giurisprudenza alla Luiss, felicemente coniugata con Alessandro Sifo, con cui ha scelto di vivere e lavorare a Caserta, è da sempre impegnata in difesa della vivibilità e della valorizzazione della nostra città.

Queste le dichiarazioni della candidata al consiglio comunale con la lista a supporto del candidato sindaco Raffaele Giovine , Sara Femiano”Lo faccio all’interno del movimento politico con cui da un anno ormai stiamo attraversando la città, le sue contraddizioni, i suoi problemi, le sue speranze, le sue risorse: CasertaDecide. E lo faccio, appoggiando convintamente la candidatura a Sindaco di Raffaele Giovine. Chi mi conosce sa che il mio impegno di cittadina attiva arriva da lontano: l’ambiente, la mobilità, le questioni della partecipazione dei cittadini e soprattutto delle cittadine alla vita pubblica sono i temi che mi hanno visto adoperarmi nella mia città, ma anche nei luoghi che per studio o per lavoro, ho attraversato. Questi sono i temi di cui continuerò a farmi carico anche all’interno del Consiglio Comunale. Conto sull’appoggio di ognuno di voi, di tutti quelli che, come me, non si rassegnano, non si abbattono e non indietreggiano mai di fronte alle sfide”.