Speciale elezioni, San Prisco, cambi all’interno del comune

Movimenti all’interno del consiglio comunale di San Prisco, con alcuni movimenti che si vanno ad evidenziare tra maggioranza consiliare e minoranza.

Dopo che l’assessore Francesco Paolino aveva già preso la decisione insieme anche al suo gruppo consiliare dentro uno degli schieramenti comunali , per essere più precisi’Noi Valori’ di appoggiare la una delle varie candidature in vista delle prossime elezioni amministrative, ossia la candidatura di Antonio Siero, adesso anche il consigliere Prisco Sbordone, in seguito alle tante indiscrezioni girante nelle ultime settimane, ha sciolto ogni tipo di riserva cercando di appoggiare l’anzidetto gruppo di ‘NoiValori’.

Uno degli ex assessori del comune di San Prisco, ossia, D’Angelo che si stava occupando dell’area commercio, ha deciso di appoggiare ‘Idee in Comune’ con Stefano Iannotta.

Dopo aver appoggiato Stefano Iannotta inoltre l’ex assessore, ha rilasciato qualche delle dichiarazione del quale né riportiamo uno stralcio “Credo che la mia candidatura sia necessaria per dare continuità al mio personale percorso politico intrapreso cinque anni fa perché ho ancora tante idee in cantiere e perché non voglio deludere le persone che in questi anni mi hanno dato il loro supporto e manifestato la loro fiducia. Alla luce di quanto detto inoltre voglio specificare che il mio gruppo politico di riferimento è quello di Stefano Iannotta’ Idee in Movimento”