Speciale elezioni, sindaco donna eletta a Carinola

Le elezioni si sono concluse ma cerchiamo di capire cosa è successo in alcuni comuni, cercando di metter la lente d’ingrandimento, un po’ su tutta la provincia di Caserta.

A Pignataro maggiore, si è vista la riconferma dell”avv.to Giorgio Magliocca (tra l’altro presidente della provincia), che dunque proseguirà il suo mandato nella carica di primo cittadino.

A Carinola invece la urna ha decretato vincitore, Giuseppina di Biasio che raccoglie l’eredità del padre Pasquale , un sindaco donna dunque alla guida del comune di Carinola che cercherà, dunque di dar corso interamente al mandato ricevuto dando seguito al verdetto elettorale delle urne nella cittadina di Carinola in provincia di Caserta.

A Piedimonte Matese risulta invece eletto Victor Civitillo davanti a Costantino Leuci.

Ma non è tutto per quanto riguarda anche le altre provincie del casertano , ecco gli altri sindaci decretati , a Frignano, ha vinto il professore Lucio Santarpia davanti a Pagano e Natale; a Villa Literno conferma il sindaco facente funzione uscente Valerio Di Fraia contro Enrico Fabozzi; conferma anche a Villa di Briano per Luigi Della Corte contro l’ex sindaco Dionigi Magliulo; a Succivo Salvatore Papa ha conquistato il 68% delle preferenze dunque prendendosi la poltrona di primo cittadino.

A Capodrise invece Enzo Negro risulta esser stato eletto nella provincia casertana e andrà a ricoprire il posto di primo cittadino cercando di dar seguito alla sua nomina possibilmente per tutti e cinque gli anni.