“Speranza per Caserta si asterrà dalle elezioni provinciali”

”L’assemblea del Movimento Speranza per Caserta del 9/12/21 a cui hanno partecipato i soci ed il Consigliere Dino Fusco hanno deciso per l’astensione dalla tornata elettorale provinciale. Anche quest’anno abbiamo potuto notare il fallimento della democrazia rappresentativa: candidati senza programma e senza visione politica si limitano alla consueta giostra di spartizione di poltrone.

“Giorni persi a parlare di nomi e non di programmi – aggiunge il coordinatore di Speranza per Caserta, Danilo Giaquinto – e ribadiamo nuovamente che il meccanismo di queste elezioni non produce altro effetto che allontanare la politica dalla cittadinanza, la vita vera dai falsi problemi. Il nostro pensiero trova conforto nella sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021 della Corte Costituzionale che indica chiaramente che la scelta del vertice dell’ente spetta ai cittadini tramite il voto. Anche per questo l’astensione è un atto di protesta e disobbedienza civile verso elezioni chiaramente non costituzionali.

Mi permetto, in conclusione, di ricordare qualche disattento giornalista che l’avv. Vignola in Consiglio non è in consiglio comunale in quota Speranza per Caserta, ma come rappresentante del gruppo di “Io Firmo per Caserta”.