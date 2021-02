Speranza per Caserta: Sicurezza in città: una sconosciuta

Caserta. Dopo l’ assalto alle vetrine di un noto negozio di calzature in città avvenuto nei giorni scorsi,a scendere in campo è stato il gruppo consiliare di Speranza per Caserta che evidenzia lo scarso stato di sicurezza.

Quello che vediamo nelle immagini qualcuno l’ha chiamata conclusione di una serata di Movida”. Questa non è movida, questa è solo inciviltà e, soprattutto, degrado culturale e sociale. Caserta ha bisogno di altro per i nostri giovani, ha bisogno di vivibilità, quella vera, quella dove un genitore può stare tranquillo a casa e sapere che il proprio figlio non sta bevendo come se non ci fosse un domani, ma sta relazionandosi nella giusta maniera con i suoi coetanei.