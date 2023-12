Speranza per Caserta:ELEZIONI PROVINCIALI, TEMPO SPRECATO E DEMOCRAZIA CALPESTATA

Caserta. Speranza per Caserta conferma la propria contrarietà all’attuale meccanismo elettorale

Il movimento Speranza per Caserta, a valle dell’ultima assemblea,

riafferma il proprio giudizio negativo sul sistema elettorale della

Provincia, meccanismo di “secondo livello” nel quale, quindi, sono

soggetti già eletti, come sindaci e consiglieri comunali, a votare

per il nuovo Consiglio Provinciale. “Innanzitutto – spiega il

coordinatore di SpC, Francesco Apperti – è evidente che di queste

elezioni che si svolgeranno domenica prossima la maggior parte

della cittadinanza non ne ha minimamente contezza, e ciò non ci

meraviglia affatto. È una partita tutta interna alla politica,

nell’accezione peggiore che oggi possiamo dare a questo termine.

Giochi di potere, pesi e contrappesi, scambi di favori e di

‘bacchette’ che in alcun modo potranno tradursi in vantaggi per la

comunità della nostra provincia, la quale resta tristemente

adagiata agli ultimi posti delle varie classifiche di vivibilità che

leggiamo annualmente”. Una situazione, quella delle Province,

resa ancor più paradossale dal “limbo” creatosi a seguito della

mancata approvazione della riforma costituzionale (Boschi-Renzi)

che ne prevedeva la cancellazione; enti ormai monchi, privi della

parte politica esecutiva, ma (almeno per quanto riguarda Caserta)

con piante organiche ancora molto “spaziose”, come si è potuto

notare con la recente sfilza di assunzioni messe in atto. “In un

paese – conclude Apperti – dove la politica dovrebbe porsi

quotidianamente il problema del distacco, sempre crescente, tra

sé stessa ed i cittadini, questo meccanismo elettorale va nella

direzione esattamente contraria, creando una bolla all’interno

della quale viene deciso tutto, e relegando gli elettori a spettatori

lontani e distratti”.