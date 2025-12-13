Sport, danza e solidarietà al servizio dei più bisognosi

Oggi pomeriggio, l’attenzione della comunità di Vairano Patenora si sposta sul Palazzetto dello Sport “Walter Morelli”, dove alle ore 16:00 prenderà il via “Insieme per un Sorriso”, una lodevole iniziativa all’insegna dello sport e della solidarietà.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vairano Patenora, invita la cittadinanza a un gesto di grande generosità: partecipare donando un giocattolo. L’obiettivo è quello di raccogliere doni che, grazie alla collaborazione dei servizi sociali, renderanno più magico e sereno il Natale dei bambini e delle famiglie in difficoltà del territorio.

“Insieme per un Sorriso” è uno degli appuntamenti di punta del calendario degli eventi natalizi “È tempo di Natale”, un programma ricco e variegato nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali.

Il Sindaco di Vairano Patenora, Stanislao Supino, e il delegato alla cultura e agli eventi, il Professore Luca Ferdinandi, hanno espresso grande entusiasmo per la realizzazione dell’iniziativa, che pone l’accento sul vero spirito delle festività.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata grazie al contributo essenziale di diverse realtà del territorio:

Forma Palestre

Parrocchia Santi Cosma e Damiano

Falgore Vairano

Vairanese Calcio

Aurora Alto Casertano

La sinergia tra queste forze garantisce un pomeriggio di gioia, sport e, soprattutto, un grande gesto di solidarietà per prepararsi al meglio al Natale.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare oggi, 13 Dicembre, alle ore 16.00, al Palazzetto dello Sport “Walter Morelli” di Vairano Scalo.