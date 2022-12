Sport per tutti e lavoro green. La prima iniziativa nel cuore del Matese

17 dicembre 2022 alle ore 17:00 presso l’edificio scolastico del Comune di Gallo Matese (CE) si svolgerà il primo Living Lab promosso dal Comitato Uisp Campania all’interno del progetto Nazionale SportPerTutti e patrocinato dalla Regione Campania.

GREEN JOBS del futuro: Agenda 2030

Il progetto “SportPerTutti” nasce come rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19. Con la partenza dei Living Lab si entra nel vivo della fase di implementazione. La sfida è far sì che le pratiche e gli scenari che l’Uisp sa attivare a livello nazionale e territoriale, possano contribuire a rafforzare l’impatto positivo dello sport su coprogettazione e coprogrammazione.



Focus del primo tavolo di confronto saranno lo Sport, i Green Jobs e l’Agenda 2030.

Comunicare la sostenibilità ambientale attraverso lo Sport, l’opportunità dei Green Jobs, i valori dell’Agenda 2030 è importante, ma lo è ancora di più fare in modo che il messaggio arrivi a quante più persone possibile; ecco allora che il veicolo dello sport ha in sé una forza implicita che aiuta ad allargare la platea per portare il messaggio Green sia nelle aree urbane che in quelle montane.

La grande consapevolezza che emerge dal mondo dello sport e del privato sociale è che esiste sempre più una crescente richiesta di occupati nel mercato della green economy, portando così molti giovani a formarsi professionalmente per accedere a questo settore e che il turismo sportivo nelle aree montane, come altri segmenti della tourism industry, può offrire opportunità di reddito e crescita locale, siamo certi che quest’incontro sarà l’inizio di un nuovo percorso collaborativo e di crescita per la nostra associazione ed i partner in rete.

Partendo da questi spunti di riflessione si confronteranno, sull’attivazione di percorsi sportivi, turistici e lavorativi sostenibili, le istituzioni locali, rappresentate dal Sindaco del Comune di Gallo Matese Giuseppe Pirraglia, il Presidente del Parco Regionale del Matese Avv. Vincenzo Girfatti, con il mondo delle associazioni e delle cooperative sociali presenti sul territorio e naturalmente Uisp Campania rappresentata per l’occasione da Antonio Marciano Presidente UISP Comitato Regionale APS.

I lavori del tavolo, moderato da Stefano Dati PhD student Università di Barcellona, partiranno alle ore 17.00.

Sarà possibile accreditarsi dalle ore 16.30

Al termine dei lavori buffet con prodotti locali.

In allegato Programma.

Argomento: SPORTPERTUTTI_GREEN JOBS-AGENDA 2030

Ora: 17 dic 2022 04:00 PM Roma

