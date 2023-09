SPORT: PRONTA UNA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASERTA E FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DI TUORO

Sarà firmata a breve una convenzione tra il Comune di Caserta e la Federazione

Ginnastica d’Italia, che consentirà alla stessa Federazione di utilizzare e gestire il

palazzetto dello sport di Tuoro dedicato agli sport individuali, struttura completamente

ristrutturata dal Comune di Caserta grazie ai fondi del Bando delle Periferie, che

prevedono una complessiva riqualificazione del Parco Primavera.

Stamani, il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricevuto a Palazzo Castropignano il

Consigliere Federale e Responsabile dell’Area Tecnica della Federazione Ginnastica

d’Italia, Franco Mantero, con il quale ha discusso dei termini della convenzione, che

consentirà l’utilizzo della struttura, in via prioritaria, alle attività proprie della Federazione e

delle sue affiliate, con finalità di tipo sportivo, ricreativo e sociale. Obiettivo

dell’Amministrazione, infatti, è di rendere il palazzetto dello sport di Tuoro un luogo che

ospiti attività sia agonistiche che amatoriali e che si apra il più possibile alla cittadinanza,

consentendo a ogni appassionato, a tutti livelli, di poter praticare sport, favorendo la

massima inclusione. All’incontro di stamani, che fa seguito ad una lunga interlocuzione tra

le parti e a un confronto che due settimane fa si è svolto tra il Sindaco Marino e il

Presidente nazionale della Federazione, Gherardo Tecchi, erano presenti anche

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, il Presidente regionale della

Federazione Ginnastica d’Italia, Aldo Castaldo, la componente del Direttivo Regionale,

Barbara Zagarella, il Delegato provinciale della Federazione Ginnastica, Carlo Senatore,

e il Delegato provinciale del Coni, Michele De Simone.

Stamani, la delegazione ha compiuto un sopralluogo presso la struttura di Tuoro,

constatando che gli interventi sono stati praticamente ultimati. La struttura, pertanto, è da

considerarsi pronta e a metà ottobre sarà inaugurata con un evento che vedrà la

partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale, dei vertici federali, e delle

associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

“Siamo davvero felici – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – di iniziare

questo percorso insieme alla Federazione ginnastica d’Italia, che si è detta entusiasta di

collaborare con l’Amministrazione nella gestione del palasport di Tuoro, un autentico

gioiello dedicato agli sport individuali. La Federazione per noi è garanzia di serietà e il

nostro obiettivo è quello di rendere questa struttura fruibile a tutti i cittadini casertani.

Vogliamo vedere tanti appassionati, di tutte le età, più o meno bravi, frequentare questo

palazzetto, che sarà in grado di ospitare attività sia di carattere agonistico che di livello

amatoriale”.