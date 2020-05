Sporting Club Juvecaserta. Club Ornella Maggiò: “Non abbiamo elementi per valutare”

CASERTA – Moltissimi appassionati chiedono al presidente ed al direttivo di Club Ornella Maggiò un’opinione sulle nuove vicende societarie riguardanti lo Sporting Club Juvecaserta. La risposta è semplice: non abbiamo, per il momento, elementi per valutare.

Come tutti, attendiamo che i contorni dell’operazione diventino più definiti e che si possa comprendere la sua sostenibilità sul medio e lungo periodo. Le amarezze affrontate negli ultimi anni sono tante e la prudenza è d’obbligo. Vogliamo comunque assicurare che, a fronte di un impegno pluriennale da parte della proprietà, supportato da programmi chiari e da un business plan confacente, l’apporto del nostro Club sarà totale e incondizionato.

Ciò nonostante, ci sentiamo di ribadire con forza un’idea che abbiamo sempre espresso, anche a costo di essere noiosi: un futuro solido per questa società sportiva si costruisce solo attraverso una proprietà ampia e partecipata.

Per questo motivo, proseguiremo nella nostra opera di proselitismo nei confronti di coloro che si sentono di condividere la nostra idea per un futuro certo della pallacanestro a Caserta. F.to Il presidente Nando Sibillo, Il consiglio direttivo