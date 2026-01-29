Springsteen pubblica una canzone di protesta

Articolo di Susy

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone di protesta dedicata ai fatti avvenuti a Minneapolis, negli Stati Uniti. Il brano è stato scritto e diffuso nei giorni scorsi.

Il cantautore ha spiegato di aver composto la canzone come reazione alle violenze che hanno colpito la città, definite “terrore di Stato”. Il testo fa riferimento a operazioni delle forze federali e alle loro conseguenze.

Il brano è stato condiviso sui social e sulle piattaforme digitali ed è dedicato alle vittime degli scontri. Una presa di posizione netta contro la violenza e l’abuso di potere.