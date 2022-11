Sprofonda basolato nel centro storico. La segnalazione

Maddaloni. L’antico basolato della città continua a registrare cedimenti. Più volte abbiamo scritto in merito. Questa volta la segnalazione ci arriva da via Pignatari, strada cruciale nel borgo antico dell’Oliveto. Il tratto in cui si trovano le pietre di basalto che sono scese sotto il livello di strada si trova all’imbocco della strada, nella parte iniziale, sul lato destro, se la si percorre provenendo da via Roma. Una strada percorsa a piedi prevalentemente da residenti anziani, che diventa più pericolosa al calar della sera per la flebile illuminazione e in questo periodo a causa delle piogge autunnali che rendono scivolose le strade.