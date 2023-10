Squadra 19 torna nel casertano per girare alcune scene

Continuano le riprese cinematografiche per la fiction “Squadra 19” nel casertano, dove nasce lo scenario di ciak cinematografici di Squadra 19. Nella fiction il racconto della nostra terra da anni orsoni. In particolare a San Marco Evangelista il giorno venerdì 6 ottobre 2023 si sono svolte le riprese di alcune scene d’azione, con la collaborazione della Polizia Municipale e della Protezione Civile a gestire la chiusura al traffico. Il regista di Squadra 19 Francesco Contrastato ringrazia il Sindaco Marco Cicala, l’Assessore Emiddio De Filippo, il Comandante Nicola Sparaco e la Polizia di Caserta per aver concesso che le riprese cinematografiche si concludessero nei miglio dei modi.

Il messaggio cinematografico… sarà forte.

La fiction del regista di Squadra 19 Francesco Contrastato ha nel cast come partecipazione straordinaria Tony Sperandeo, e si avvale di giovani attori di strada emergenti, individuati stesso dal regista.