Sta per nascere il secondo centro hub vaccinale covid

Un secondo centro vaccinale covid sta dunque per nascere dopo quello che è stato realizzato a Caserta nel marzo di quest’anno.

Il secondo centro per effettuare i vari vaccini covid sta per essere realizzato a Francolise, con l’ausilio chiaramente della ASL di Caserta nonchè dell’aiuto dei militari della caserma Garibaldi di Caserta.

Ad annunciare la realizzazione del centro vaccinale è stato il sindaco della città di Francolise, Gaetano Tessitore, con queste dichiarazioni che si vanno a riportare:

“Siamo soddisfatti – scrive – che il Direttore Generale dell’Asl abbia scelto, tra tante richieste, la nostra. È stata cmq una scelta dettata dalla grande potenzialità della struttura. Siamo oltremodo felici di aver dato un contributo diretto per accelerare il numero di cittadini che verrà vaccinato. A tutti gli amici sindaci del territorio chiediamo di venire in forma ufficiale, muniti di fascia, perché questo è un centro a servizio di tutta la provincia. Un grande ringraziamento ai dirigenti dell’Asl di Caserta per la celerità con cui hanno attrezzato il centro. All’ esercito, in particolare alla Brigata Garibaldi dei bersaglieri di Caserta. Alla nostra Protezione Civile, senza il loro volontariato non avremmo potuto realizzare tutto questo”….. conclude così il l’ intervento il primo cittadino della cittadina francolisana