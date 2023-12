STADIO DEL BASEBALL DI SAN CLEMENTE: AGGIUDICATA LA GARA, A GENNAIO L’INIZIO DEI LAVORI

È stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, adeguamento e

rigenerazione dello Stadio del Baseball di San Clemente, nel quale si praticheranno non

solo il baseball e il softball, ma anche il tiro con l’arco. Il cantiere partirà a gennaio e

l’impianto sarà riportato agli antichi splendori, grazie a notevoli migliorie. Il finanziamento, il

cui importo è pari a 500mila euro, rientra nell’ambito dei fondi legati al Pnrr e destinati allo

sport e all’inclusione sociale (“Cluster 2”).

Il progetto prevede la realizzazione di importanti interventi, che renderanno la struttura

molto più moderna e funzionale e adeguata ad ospitare competizioni di livello nazionale e

non solo. In primo luogo, è programmata una completa revisione della tribuna, la cui

capacità è di 1500 posti a sedere e sulla quale verrà posizionato un impianto fotovoltaico.

È previsto, poi, il ripristino dell’impianto elettrico e di illuminazione, oltre al rifacimento dei

servizi igienici e la ritinteggiatura e la sistemazione delle recinzioni, dei cancelli e di tutte le

opere in ferro.

“Con l’aggiudicazione dei lavori – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è stato

compiuto un passo decisivo per l’inizio del cantiere, che prenderà il via a gennaio. Questi

interventi ci porteranno a recuperare una struttura storica della città, di eccellenza, che

potrà tornare ad essere teatro di eventi sportivi di primissimo livello. Lo Stadio del Baseball

è un asset fondamentale che rientra all’interno del vasto Piano di sviluppo e di

potenziamento dell’impiantistica sportiva, pensato per tutte le realtà cittadine che svolgono

attività