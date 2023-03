STADIO DEL NUOTO, IL PRESIDENTE DELL’AGIS:”NESSUN SIGILLO, PISCINA REGOLARMENTE APERTA E RISCALDATA FINO ALLE 22”

“Lo Stadio del Nuoto è regolarmente aperto e l’acqua riscaldata per l’intera giornata di

attività. Con queste notizie si destabilizza l’utenza e si danneggiano gli esercizi presenti nella

struttura”: è con queste parole che Giuseppe Guida, presidente dell’AGIS, Agenzia per la

Gestione degli Impianti Sportivi Provinciali di Caserta, chiarisce lo stato di attività della

piscina di via Laviano, rassicurando, dopo la recente circolazione di voci fuorvianti, tutti gli

utenti. “Voglio precisare – ha aggiunto – che nella giornata del 15 marzo scorso, alle ore

10.40, è stato applicato il sequestro preventivo della pompa di calore. Alle ore 19.15 dello

stesso giorno è stato eseguito il dissequestro. Pertanto, non ci sono sigilli apposti né allo

Stadio del Nuoto né al suddetto generatore. Ribadisco, quindi, che la struttura è aperta e la

piscina riscaldata. Va da sé, poi, che non sarebbe stato possibile garantire la fruizione dei

servizi in assenza del riscaldamento dell’acqua. La pompa di calore è in funzione per 15 ore

consecutive, dalle 7 del mattino fino alle 22 di sera. Durante la notte, il riscaldamento viene

effettuato tramite caldaia a gasolio, in modo da mantenere l’acqua a temperatura. Nelle

more dei rilievi del sopralluogo Arpac, effettuato settimane addietro e di cui, tuttora, non

risultano pervenuti, ufficialmente, gli esiti, sono già stati predisposti i lavori di

insonorizzazione al fine di ridurre al minimo la diffusione esterna di eventuali rumori. Il

termine degli interventi è fissato a giorni. In tal senso, l’Ente ha agito per il meglio e con

piena responsabilità, proiettandosi, da subito, su obiettivi seri e risolutivi”. Guida ha, inoltre,

chiarito la sua posizione in merito alle responsabilità per inquinamento acustico:”Per quanto

concerne l’indagine – ha precisato – la scelta di utilizzare un sistema ecologico, nel rispetto

dell’ambiente e del territorio, che ha determinato anche un risparmio per l’Ente stesso, pari

a migliaia di euro, mi mette in una condizione di assoluta serenità sotto ogni punto di vista”.