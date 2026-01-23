Stadio del Nuoto: incontro in Prefettura

Caserta. Come già annunciato, da ieri, è stato istituito un Presidio permanente all’esterno del Palazzo Provinciale, da parte dei lavoratori contrattualizzati a settembre 2025 ma che mai sono entrati in servizio, causa chiusura dello Stadio del Nuoto, per ottenere risposte concrete dal Presidente della Provincia, Anacleto Colombiano
Dopo una nottata al gelo ed una mattinata un po’ agitata, con alcuni momenti di tensione al Palazzo della Provincia, i lavoratori sono riusciti a strappare un incontro in prefettura per la giornata di oggi, alle ore 13, terminato alle 14, per cercare di trovare una soluzione a questo problema e difendere la loro dignità ed i loro diritti.
Grazie al tempestivo intervento della Prefettura di Caserta, verrà finalmente convocato un tavolo istituzionale che vedrà il confronto tra Prefettura, Sindacati, Lavoratori, Provincia di Caserta e la società Terra di Lavoro S.p.a.
Un delegato del Prefetto di Caserta ed altri collaboratori, hanno dimostrato grande la sensibilità, per aver immediatamente compreso che dietro la protesta dei lavoratori c’era un’emergenza sociale e umana che meritava la massima attenzione.