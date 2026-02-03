Stadio del Nuoto: “la telenovela” continua

Caserta. La telenovela dei 5 dipendenti delle pulizie presso lo Stadio del Nuoto, contrattualizzati dalla Cooperativa Terra di Lavoro con decorrenza 1 Settembre, ed entrati in Naspi, per poi essere lasciati così, senza alcuna risposta, continua.

Ieri 2 Febbraio, i lavoratori si trovavano ancora in attesa di convocazione del Prefetto insieme al loro sindacato, USB, Terra di Lavoro, società in Haus della Provincia Caserta, e la Provincia di Caserta stessa.

È stato promesso ai lavoratori anche un Tavolo di Lavoro tra lavoratori, il loro sindacato e l’On. Aveta, che ha preso a cuore la loro situazione, con terra di Lavoro.

Ma nulla di fatto.

Si sentono presi in giro.

“Questa è la politica provinciale, che dice di stare vicino ai cittadini e lavoratori.” Oggi , 3 Febbraio, un nuovo presidio sotto la provincia di Caserta per chiedere ascolto, e trovare una soluzione a questo problema.

Ormai i lavoratori sono stremati ma determinati a chiedere di trovare una soluzione.

Rivolgono il loro appello anche alla Prefettura, dopo la promessa di convocare un tavolo di confronto urgente, all’incontro di venerdì 23 gennaio, ma che, ad oggi, non è stato ancora convocato.

Intanto la loro dignità di lavoratori, di padri di famiglia, con figli che hanno diritto allo studio, familiari che hanno diritto alla salute, viene lesa ogni giorno dalla privazione di una posizione che gli spetta di diritto, dopo aver firmato un contratto con Terra di Lavoro.