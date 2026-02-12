Stadio del Nuoto: riunione in Prefettura per i lavoratori in cerca di risposte

Caserta. Ieri, mercoledì 11 febbraio, presso la Prefettura di Caserta, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali (USB e Filcams CGIL), la rappresentante della Provincia di Caserta, il presidente della società TDL Spa con il consulente del lavoro, il rappresentante dell’INPS e la delegata del Prefetto.

L’incontro è stato convocato per discutere la situazione degli ex lavoratori dello Stadio del Nuoto di Caserta, struttura di proprietà della Provincia, attualmente contrattualizzati ma ancora senza impiego effettivo.

Durante la riunione sono state approfondite le diverse posizioni e le parti hanno manifestato disponibilità a individuare una soluzione condivisa, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

È stato espresso un ringraziamento alla rappresentante della Prefettura per la vicinanza dimostrata alla problematica sociale e lavorativa.

Al termine dell’incontro, è stato invitato l’ente Provincia ad aprire un tavolo permanente di confronto in sede provinciale, al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per risolvere la situazione nel modo più efficace.