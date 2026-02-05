Stadio del Nuoto: tavolo di confronto per i lavoratori del Presidio permanente

Caserta. È proseguita senza sosta la lotta, per avere una risposta, dei lavoratori in uno stallo che si trascina da mesi e che, in attesa di risposte, si sono dimostrati decisi a portare avanti un presidio permanente senza sosta, durato settimane ed anche qualche nottata, nonostante le avverse condizioni climatiche.

Risposte che, forse, finalmente, giungeranno.

Ieri, 4 Febbraio, in tarda mattinata, è arrivata la notizia della convocazione, da parte della Prefettura, di un tavolo di confronto tra Organizzazioni Sindacali, che rappresentano i lavoratori, Provincia di Caserta, Terra di lavoro Spa, società in Haus della Provincia, ed Inps, per chiarire le posizioni di tutti i soggetti e capire le soluzioni.

Il tavolo è previsto per il giorno 11 Febbraio.

I lavoratori e le organizzazioni sindacali auspicano una soluzione definitiva su questa vicenda.