Stadio Pinto :Carlo Marino si sbilancia: ” Contiamo ,entro l’estate di mettere la prima pietra”

Caserta. Il Sindaco Carlo Marino torna a parlare del nuovo Stadio e lo fa pubblicamente con un post che riportiamo integralmente in calce all’ articolo . La promessa è chiara e inequivocabile : “Entro la prossima estate contiamo di mettere la prima pietra”.

Uno stadio , degno di tale nome , è atteso in città da una vita. Tante sono state le promesse e tante sono state quelle non mantenute . Insieme al popolo rossoblu’ seguiremo attentamente l’ evolversi dei fatti . Per ora postiamo la nota scritta dal Sindaco

“Un percorso ambizioso portato avanti dal Comune con la Casertana Calcio e che ha una valenza sportiva e sociale davvero unica. Il nuovo “Pinto” risponderà alle esigenze e alle ambizioni calcistiche dei falchetti casertani, ma abbiamo lavorato anche per tutti gli altri appassionati. In un altro sito vengono realizzati piste di atletica, campi da tennis, due palestre e playground, nell’ambito di una programmazione a 360 gradi sull’impiantistica sportiva della città. Per Caserta è un’occasione unica di rinascita sportiva ma anche un’opportunità sociale ed economica. Completata la conferenza dei servizi, contiamo di mettere la prima pietra entro l’estate”.