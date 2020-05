Stadio Pinto. Conclusa la Conferenza dei Servizi

Si è conclusa la procedura della Conferenza dei Servizi per l’analisi del progetto del nuovo stadio della Città di Caserta. Il Comune ha recepito tutti i pareri e le prescrizioni degli enti preposti. Il progetto sarà immediatamente integrato con quanto richiesto per fare in modo che già nelle prossime settimane possa essere portato all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione.

“Abbiamo compiuto un altro grande passo avanti – ha detto il sindaco Carlo Marino – verso la realizzazione del nuovo stadio Pinto e ne sono davvero felice. Ringrazio tutti partecipanti alla Conferenza dei Servizi per i contributi trasmessi che serviranno a migliorare questo ambizioso progetto. Una sfida importante portata avanti con la Casertana Calcio e con il presidente D’Agostino, che prosegue nel solco della nostra programmazione sull’impiantistica sportiva dell’intera città. Un’occasione unica di rilancio e di rinascita sportiva, ma anche sociale ed economica per il capoluogo”.