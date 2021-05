STAGIONE CONCLUSA 2020-2021 : IL RACCONTO DEI FEDAYN BRONX 1981

Quella appena trascorsa è stata una stagione calcistica molto complicata. Tutto il mondo è stato messo in ginocchio da questa maledetta pandemia, la prima partita di campionato, la Casertana l’ha giocata il 26/09/2020 alle ore 17:30 in trasferta a Trapani. La squadra di casa però non è scesa in campo perché la società aveva dichiarato fallimento…“UN ULTRAS NON HA CATEGORIA“.

RICORDANDO I NOSTRI FRATELLI!!!

Da sempre abbiamo esposto striscioni per ricordare tutti i nostri fratelli scomparsi. Inoltre abbiamo rispettato la regola che prevede un minuto di raccoglimento in onore alla loro memoria ad ogni nostro incontro. L’assenza di questi nostri amici e fratelli si fa sentire giorno dopo giorno sempre di più. La nostra mentalità ci porta ad onorarli per sempre.

FUTURO DELLE PIAZZE ITALIANE!

Nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, Caserta e sopratutto tutte le curve d‘Italia hanno aderito e abbracciato i due punti portati il 1/08/2020 a Napoli. L’incontro si è svolto nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli sono intervenuti:

VICE MINISTRO VITO CRIMI;

SOTTOSEGRETARIO CARLO SIBILIA;

IL SINDACO DI NAPOLI LUIGI DE MAGISTRIS;

DANIELE BELOTTI; PAOLO CENTO; PAOLO RUSSO; NICOLA MARAZZO PRESIDENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGIONE CAMPANIA.

In questo incontro si è parlato dei due punti che sono stati inseriti nel documento e che ci riguardano.

La standing zone area riservata ai tifosi, zone dove non ci sono più limitazioni per noi tifosi, con modo di usare megafoni, tamburi e bandieroni liberamente senza permesso di nessuno, con gente in balaustra e senza ostacolo di posti numerati e assegnati.

L’altro punto fondamentale è verificare l’effettiva modifica della tessera del tifoso a carta di fidelizzazione con finalità di marketing, visto che lo predeva il protocollo del 2017 allo scadere dei tre anni, in modo che la tessera non viene usata come strumento per decidere chi può andare in trasferta e chi no e sopratutto l’eliminazione della blacklist.

(IN TUTTA ONESTA’ SE NON PASSANO QUESTI DUE PUNTI LA PAROLA ULTRAS RESTERA’ SOLO UNA FAVOLA).

CONTESTAZIONE!!!

Entrando nelle vicende societarie gli ultras non hanno gradito il ritorno “dell’intruso“. I veri tifosi si sono schierati contro il presidente D’agostino il quale ha spinto, a nostra insaputa, per il ritorno di questo personaggio palesemente non gradito dall’intera città e che, secondo noi, non ha i requisiti di dirigere giocatori di una società blasonata come la Casertana, questo il motivo della contestazione che abbiamo messo in atto con striscioni e vari post.

L’INTRUSO E‘ UNA PERSONA INCAPACE DI COMPETERE.

LA NOSTRA LINEA CONTINUA.

QUESTIONI NUOVO STADIO!!!

Negli ultimi mesi si è tanto parlato del nuovo stadio, nonostante le perplessità di tanti nostri concittadini, che ritengono il progetto non fattibile per i numerosi debiti che la società avrebbe accumulato, noi ci crediamo e siamo convinti che il nuovo stadio porterà grosse prospettive e un andamento diverso e innovativo mai visto negli ultimi 40 anni.

SOLIDARIETA’ E BENEFICENZA

Come sempre la curva da anni si è esposta in prima linea per le famiglie in difficoltà. I gruppi organizzati The Black Sheep, i Boys Caserta e Caserta Regna, Falchi in Centro insieme a tanti altri tifosi della Casertana si sono affiancati all’associazione “ATTIVI E SOLIDALI” distribuendo spesa di prima necessità, abiti per donne, adulti e bambini e giocattoli, per regalare un sorriso ai bambini.

ULTIMA DI CAMPIONATO

L’ultima partita di campionato si è svolta contro la Paganese il 2/05/2021 e si è conclusa con il risultato di 1-1, tutta la tifoseria casertana prima della partita ha incoraggiato e caricato la squadra e il ringraziamento a tutti i giocatori.

PRIMA PARTITA DI PLAY-OFF

La nostra squadra ha affrontato il 9/05/2021 la prima partita dei play-off contro la Juve Stabia. I calciatori si sono battuti con onore e solo un vistoso errore dell’arbitro che ha fischiato un rigore inesistente ha evitato, alla Casertana, il passaggio del turno. La partita è terminata 1-1 ma la squadra è uscita dal campo a testa alta. Per questo motivo ringraziamo tutta la rosa che ha onorato la maglia fino all’ultimo minuto.

1981-2021 40 ANNI DEI FEDAYN BRONX 1981

Quello della festa dei 40 anni è un punto fondamentale. I Fedayn dovrebbero festeggiarla nel mese di giugno ma, causa restrizioni Covid, hanno deciso di posticiparla a data da destinarsi. Nel frattempo il gruppo ha messo in vendita materiale ultras e il direttivo ha deciso che il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione “ATTIVI E SOLIDALI”. Il nostro unico pensiero oggi è quello di ritornare in curva quando torneranno tutti a modo nostro.

AVANTI FEDAYN BRONX ’81…

AVANTI ULTRAS!

INVECCHIAMO E NON MOLLIAMO!!!