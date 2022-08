Stagione teatrale al Parravano di via Mazzini di Caserta, post estate

Caserta – La stagione teatrale, dopo la pausa estiva , riprende in pompa magna .Al teatro Costantino Parravano di via Mazzini si esibiranno una serie di di attori di prim’ordine ecco il programma degli spettacoli con tutte le date date.

Nel mese di ottobre, nel week end tra il 28 ed il 30 ottobre, Sergio Rubini (volto noto della tv italiana), con I fratelli de Filippo di Carla Cavalluzzi, con Sergio Rubini, Angelo Pasquini, regia di S. Rubini.

Week end del venerdi 11 al 13 novembre, Giovanni Allocca, Angela de Matteo, Massimo de Matteo, Peppe Miale in Il medico dei pazzi, con E. Scarpettaregia Claudio Di Palma.

Da venerdì due al 4 dicembre, A. Milo, Adriano Falivene, E. Mirra in ‘Mettici la mano’ con Maurizio de Giovanni regia Alessandro d’Alatri.

Da venerdì 20 gennaio 2023 al 22 gennaio prossimo anno Stefano Accorsi (attore noto sul piccolo e grande schermo), in Azul scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

Febbraio da venerdì 10 a domenica 12 febbraio, Perfetti sconosciuti, scritto e diretto da Paolo Genovese, sulla falsariga del noto film che ebbe successo al cinema qualche anno fa.

Biagio Izzo da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio, in ‘La strana coppia’.

Da venerdi’ 10 a domenica 12 marzo Carlo Buccirosso, altro comico di successo in “L’erba del vicino è sempre più verde”.

Sempre da venerdì 24/03/2023 al 26/3/2023 Daniele Russo e Sergio del Prete in Le 5 rose di Jennifer do Annibale Ruccello con la regia di Gabriele Russo.

Da venerd’ 31/3 a domenica 2 aprile Stefano De Martino ballerino, presentatore ed ex marito di Belen Rodriguez in Meglio stasera quasi one man show, di Stefano de Martino e Riccardo Cassini, con la regia sempre, di Riccardo Cassini.

Da venerd’ 28 a domenica 30 aprile, Elena S. Ricci, in La dolce ala della giovinezza di Tennesse Williams con regia di P. Luigi Pizzi.

Al teatro RED invece spettacoli extra ossia

Erbanesis Così fan tutte, di Viviana CAngiano e Serena Pisa con regia di Giuseppe Miale di MAuro, elaborazione musicale e arrrangiamenti di L. Piccioni e Mario Tronco.

Sabata 4 marzo Peppe Servillo in Il ressto della settimana musuca dal vivo, di Cristian Califano testi Maurizio de Giovanni

mercoledì 22 marzo Andrea Pennacchi Pojana ed i suoi fratelli, di A. Pennacchi musiche live di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Per prezzi ed info c’ è il botteghino, sempre di via Mazzini di Caserta.

Prezzi in abbonamento al grande teatro, numero 10 spettacoli euro 330, euro 310, per gli abbonati della passata stagione).

Galleria € 270 (per gli abbonati dello scorso anno sconto ossia € 250).

Platea € 60,00 galleria € 45,00.

Abbonamento teatro ReD più Grande Teatro

Platea euro 380 (sconto per gli abbonati scorso anno ossia 360 euro).

Galleria euro 310 (sconto abbonati scorso anno 285 euro).

Spettacolo fuori abbonamento, di Alessandro Siani extra Libertà Live tour biglietto della platea euro 55, galleria 45.

Per gli abbonati che prendono insieme biglietto per lo spettacolo di Siani il prezzo per loro scontato è di € 45 in platea, in galleria invece 35.

La vendita dei ticket o biglietti e abbonamenti parte da lunedì 4 luglio con diritto di prelazione sino a sabato 30 luglio (esclusi festivi). Da lunedì 5 settembre vendita nuovi abbonati dei biglietti che terminerà ad inizio rassegna teatrale.

Orari botteghino, campagna abbonamenti ore 10.00 ore 13.00 pomeriggio dalle 17 alle 20.

orario botteghino da stagione teatrale da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17.00 alle 20:00.

Indirizzo teatro Costantino Parrvano, via Mazzini Caserta n. 71 per ulteriori info numero 0823 444051

teatro pubblico campano centro direzionalei Isola F11 Napoli numero 081 734 5210

sito web….www.teatropubblicocampano.com [email protected] campano.com.

Sotto le solite foto repertorio del teatro, Parravano di Caserta