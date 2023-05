Stanziati i finanziamenti per il collettore intercomunale

A quasi un anno dalla venuta del Governatore della Reginone Campania, On. Vincenzo De Luca, e del Presidente del Consiglio Regionale, On. Gennaro Oliviero, il più grande ed importante intervento del nostro agglomerato sta per diventare realtà.

Una promessa che parte da lontano, dalla mia prima sindacatura.

Una promessa che oggi ha tutto il sapore della concretezza.

La giunta regionale ha stanziato ben 6.667.160,00 di Euro per la realizzazione del collettore intercomunale.

L’opera partirà dal Viale Europa di Portico di Caserta fino ad arrivare ai Regi Lagni.

Quello del collettore intercomunale è uno di quegli interventi strutturali in grado di ridefinire il volto di un territorio.

Un intervento strutturale di alta ingegneria che ridurrà a quasi zero il rischio idrogeologico delle nostre comunità, in particolare del nostro territorio e dei paese limitrofi che ne beneficeranno (Macerata C., Marcianise, Recale e Capodrise).

Siamo fieri ed orgogliosi del lavoro inziato e che stiamo portando avanti.

Chi davvero ama il proprio paese non può che dedicarsi ed impegnarsi per dare davvero un volto nuovo alla nostra città.