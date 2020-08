Stasera al Playground di Parco degli Aranci spettacolo e divertimento

Nella serata di oggi, domenica 2 agosto, il playground di Parco Aranci ospiterà una partita del tutto amichevole, organizzata dai ragazzi dell’associazione Cel tal ebration ItaIia insieme agli amici americani del gruppo di Celebration presente all’US Navy di Gricignano d’Aversa.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Comune di Caserta e del consigliere Andrea Boccagna, riferimento territoriale, che ha fortemente voluto il playground inaugurato esattamente il 5 luglio dell’anno scorso.

Stasera a partire dalle 19.30 due squadre del tutto improvvisate di giocatori americani e casertani, ma piene di entusiasmo e voglia di giocare animeranno il quartiere e testeranno l’area per un prossimo progetto in itinere per settembre.

Vale a dire l’attivazione di un “basket camp” per i bambini del quartiere ma anche per chiunque altro voglia unirsi all’iniziativa, con la possibilità di essere allenati da un coach di pallacanestro, formalmente abilitato, direttamente dagli USA.

Il Camp prevederà poi anche la possibilità di un mini torneo finale con premiazione e coppa.

Nel corso della serata, ci sarà musica e altri giochi per allietare i presenti e soprattutto dare vita ad un bene comune che è importantissimo per il territorio.

“Abbiamo organizzato davvero all’ultimo minuto – spiega John Tufaro, responsabile di Celebration Italia – su richiesta di Andrea Boccagna, ma non ci siamo fatti scoraggiare. Ormai abbiamo un legame con questo quartiere, solo poche settimane fa abbiamo trascorso una bellissima giornata di volontariato insieme ai ragazzi del Comitato Caserta città Viva per la pulizia e la manutenzione della villetta e a partire da settembre vogliamo prenderci cura del Playground e provare a renderlo un altro punto di aggregazione per bambini e ragazzi”.